Foto’s - Van Gaal geeft in klederdracht babygorilla een naam

De 68-jarige succescoach gaf in Rwanda een babygorilla een naam tijdens een jaarlijkse bijeenkomst in het Oost-Afrikaanse land. Elk jaar wordt de zogeheten Kwita Izina-ceremonie gehouden, waarbij meerdere babygorilla’s door internationale beroemdheden een naam toegewezen kregen. Onderzoekers kunnen ontwikkelingen van de in het wild levende gorilla’s zodoende beter volgen.

Naomi Campbell

Van Gaal gaf ’zijn’ babygorilla de naam Ingogozi, als eerbetoon aan de wederopstanding van het land waar sinds 1994 weer vrede is. Naast Van Gaal was ook Naomi Campbell in Rwanda om deel te nemen aan de bijeenkomst. De voormalig coach van onder meer Ajax, AZ, Barcelona en Bayern München speechte in Rwanda in traditionele klederdracht.

