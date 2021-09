André Onana staat open voor nieuw contract bij Ajax

„In 2019 heb ik mijn contract tot de zomer van 2022 verlengd en na de halve finale van de Champions League heb ik gezegd open te staan voor een nog langere verbintenis. Edwin van der Sar en Marc Overmars besloten daar niet op in te gaan, omdat het die transferperiode of de zomer daarna tijd voor me zou zijn om een nieuwe stap te maken”, zegt de doelman.

„Na het begin van de coronapandemie en vanwege mijn schorsing wilde de club alsnog om tafel. Dat begreep ik. Mijn zaakwaarnemer Albert Botines heeft vervolgens zes of zeven gesprekken gevoerd en voor zijn gevoel waren we dicht bij een akkoord. Maar op een gegeven moment was het voor Ajax take it or leave it. De club heeft de stekker eruit getrokken. Zoek maar op internet op: wij stonden open voor verdere gesprekken. Sindsdien hebben we niets meer van Ajax gehoord”, aldus Onana.

"Een nieuw contract met een gelimiteerde transfersom? Alles is bespreekbaar"

De goalie uit Kameroen denkt dat een vertrek na dit seizoen voor alle partijen het beste is. „Van het elftal dat in 2017 de Europa League-finale speelde, staan alleen Davy Klaassen en ik nog onder contract bij Ajax. En hij is ook al weggeweest.”

Meedenken

Onana zegt wel te willen meedenken met Ajax. „Ik heb met Edwin, Marc en Erik ten Hag een geweldige relatie. Maar het is niet in mijn handen. Een nieuw contract met een gelimiteerde transfersom? Alles is bespreekbaar. Ajax moet datgene doen, dat goed is voor Ajax. Natuurlijk sta ik nog open voor een nieuw contract.”

André Onana doet exclusief tegenover De Telegraaf zijn verhaal. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Eerste recht

Ajax heeft in elk geval het eerste recht. „Ja, ik kon naar Olympique Lyon, heb ook veel gesprekken gevoerd met Peter Bosz en voor mij is het een eer dat zo’n club me wilde contracteren. Helaas konden we uiteindelijk niet tot een akkoord komen. Hetzelfde geldt voor OGC Nice. Er zijn vijftien clubs die me in de zomer van 2022 transfervrij willen hebben. Geruchten dat ik al een akkoord heb met een andere club, kloppen niet. Het is toch logisch dat ik eerst Ajax de kans bied om het gesprek aan te gaan? Binnenkort komt Albert Botines naar Amsterdam en dan hoor ik het wel. Ik wil me alleen op mijn terugkeer focussen. Maar alles is mogelijk. Laten Ajax en mijn agent snel om tafel gaan en kijken wat er gebeurt.”

