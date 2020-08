Herbeleef kwalificatie GP van Spanje

Ⓒ ANP/HH

Max Verstappen begint de Grote Prijs van Spanje in de Formule 1 zondag vanaf de derde startplek. De Nederlandse coureur van Red Bull moest zaterdag in de kwalificatierace in Barcelona Lewis Hamilton en Valtteri Bottas in hun Mercedessen voor laten gaan. Hamilton en Bottas waren in de drie vrije trainingen ook al het rapst.