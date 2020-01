Oranje-hockeyers verliezen eerste duel met India

Bij rust was de stand nog in evenwicht: 2-2. Na de rust ging het bij Oranje, waar Jip Janssen en Jeroen Hertzberger in de eerste helft trefzeker waren, mis. De ploeg van bondscoach Max Caldas kwam direct op achterstand en zag die verder oplopen.

Floris Wortelboer viel bij Oranje uit met een schouderblessure, die hij in de eerste helft opliep. Onder anderen Jorrit Croon en Robbert Kemperman reisden niet mee af naar India vanwege blessures. Zondag treffen India en Nederland elkaar opnieuw in Bhubaneswar. Er doen negen landen mee aan de Pro League, die vorig jaar werd gewonnen door Australië. Oranje werd toen derde.