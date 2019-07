Badr Hari onthult richting clash met Verhoeven zijn nieuwe trainer

Hari beëindigde vorige maand zijn samenwerking met trainer Mike Passenier, met wie hij jarenlang samenwerkte en die in 2016 ook bij hem aan de ring stond toen hij het in Oberhausen opnam tegen Verhoeven. Dat gevecht moest Hari in de tweede ronde vanwege een armblessure staken. De 34-jarige Amsterdammer wil uit zijn comfortzone stappen om nog eenmaal het beste uit zichzelf naar boven te halen. Dat hoopt hij met El Badaoui, die eigenaar is van SB Gym, te gaan doen.

Inkijkje

„Ik heb er vertrouwen in dat onze nieuwe samenwerking met succes wordt bekroond”, stelt Hari over zijn nieuwe trainer El Badaoui. De komende maanden gaat hij zich voorbereiden op het gevecht met negenvoudig Glory-wereldkampioen Verhoeven. De rematch tussen de twee zwaargewichten staat gepland voor 21 december van dit jaar in Gelredome. De vechtsportvolgers krijgen via Instagram al een klein inkijkje via een video die Hari postte, waarin hij met El Badaoui aan het sparren is. Hari en El Badaoui kennen elkaar al langer. In het verleden trainden zij samen bij Sitan Gym.

Eerder bedankte Hari zijn voormalige begeleider Passenier al voor alle tijd en moeite die hij in hem gestoken heeft. „Mike is loyaal, professioneel en heeft me ontzettend veel geleerd. Mijn fans moeten weten dat ik op en top gemotiveerd ben en er alle vertrouwen in heb om opnieuw succesvol te zijn.”

Bekijk ook: Badr Hari weg bij coach Mike Passenier

’Bereid je voor’

Verhoeven is in elk geval klaar voor de rematch. „Bereid je voor, het is zover! We gaan er een feestje van maken.” Met die boodschap kondigde de kickbokskampioen in Telesport de nieuwe clash aan.

Rico Verhoeven gaat in een exclusieve video dieper in op het aanstaande gevecht met Badr Hari. Bekijk hieronder het interview.