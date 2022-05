PSV feliciteert kampioen Ajax met knipoog: ’Var harte’

PSV zette een filmpje op Twitter waarin te zien is hoe het diverse keren aan een felicitatie aan Ajax begint. „Hey @AFCAjax, var harte”, zo start het bericht eerst, een verwijzing naar de VAR-besluiten die in het voordeel van Ajax uitvielen. De tekst wordt al snel verwijderd en vervangen door „hou het binnen de lijntjes”, waarmee PSV doelt op het beslissende moment in de thuiswedstrijd tegen Ajax, waarin de bal in de aanloop naar de 2-1 van Ajax al dan niet over de zijlijn was gegaan. Uiteindelijk rolt de tekst „Hey @AFCAjax, gefeliciteerd. Groeten uit Eindhoven” eruit, gevolgd door een knipoog.

Algemeen directeur Toon Gerbrands feliciteerde Ajax via Twitter en liet weten dat de bloemen uit Eindhoven donderdag worden bezorgd in Amsterdam.