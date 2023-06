Wolff: ’Hard werken om gat met Red Bull te dichten’

Hamilton eindigde in Barcelona dus als tweede en teamgenoot George Russell als derde, maar het verschil met Verstappen was duidelijk. En dan ging de Red Bull-coureur zeker nog niet tot het uiterste.

Bekijk ook: Max Verstappen met speels gemak naar zege bij GP van Spanje

,,Het resultaat in Spanje was een welverdiende beloning voor de inspanningen van iedereen in de fabrieken in Brackley en Brixworth om ons updatepakket op het circuit te brengen. We waren tevreden met hoe het uitpakte en het zal een nieuwe basis bieden waarop we kunnen voortbouwen”, aldus Wolff over de flink veranderde auto van Mercedes. ,,Tegelijkertijd moeten we onze verwachtingen managen. Het was een circuit dat bij onze auto paste en we mogen verwachten dat onze directe concurrenten sterker zullen zijn in de volgende races. Het gat met Red Bull is groot en we zullen hard moeten werken om dat gat te dichten.”

Wolff denkt dat Mercedes in Montréal minder competitief zal zijn. ,,Met de lange rechte stukken en langzame bochten daar is het geen circuit waarvan we verwachten dat het net zo goed bij onze auto past als Barcelona. We zullen ernaar streven om ons resultaat te maximaliseren. De kenmerken van het circuit bieden ook meer mogelijkheden om meer te weten te komen over de auto.”