Handbalsters op EK kansloos tegen Noorwegen

In het eerste duel van de tweede groepsfase bleek Noorwegen een flinke maat te groot voor de regerend wereldkampioen. Tegen de zevenvoudig Europees kampioen uit Scandinavië ging de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade met 25-32 onderuit.

Lois Abbingh produceerde wel haar 700e interlandgoal. De topschutter van Oranje kwam tot die mijlpaal in de 8e minuut van de wedstrijd. Abbingh speelde in het Deense Kolding haar 158e interland. Ze maakte in de eerste drie groepswedstrijden in totaal 10 goals, voor haar doen betrekkelijk weinig.

Vorig jaar was ze topscorer op het WK in Japan met 71 treffers. Ze maakte toen in de finale tegen Spanje de winnende, goed voor de historische wereldtitel. Topscorer aller tijden bij de handbalsters is Olga Assink met 954 doelpunten.

Tess Wester (achter in beeld) kan de Noorse aanvalsgolven ook niet stoppen. Ⓒ ANP/HH

Noorwegen was jarenlang een angstgegner; Nederland kon maar niet winnen op de grote kampioenschappen: de finale van het WK in 2015 en de finale van EK van 2016 verloor Oranje van de Noorse ploeg. Tot het WK van 2019 in Japan. Toen wisten de handbalsters eindelijk af te rekenen met dat trauma en wonnen ze met 30-28.

Deze keer was er echter weer geen houden aan voor Oranje, dat in de laatste twee groepsduel het opnemen tegen respectievelijk Duitsland (maandagavond) en Roemenië (dinsdagavond). Om nog een kans te houden op de halve finales moet de ploeg van Mayonnade om te beginnen dik winnen van Duitsland.