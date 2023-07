Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

BMX'ers pakken Europese titel ploegentijdrit

17:30 uur De BMX'ers Niek Kimmann, Jay Schippers en Jaymio Brink hebben bij de Europese kampioenschappen in Besançon de titel veroverd op het nieuwe onderdeel ploegentijdrit. Dat gebeurde een dag nadat Kimmann individueel al de titel had opgeëist. Bij de tijdrit gaan drie rijders van start, de tijd van de derde rijder is bepalend.

De mannen hielden de sterke Fransen achter zich, het team van Zwitserland was derde.

Bij de vrouwen pakte Nederland het brons. Merel Smulders, Manon Veenstra en Michelle Wissing moesten de teams van Zwitserland en Frankrijk voor laten. Smulders had zaterdag in de individuele wedstrijd het brons gepakt.

Volgende maand zijn de wereldkampioenschappen in het Schotse Glasgow.

Arantxa Rus wint ITF-toernooi in Den Haag

16.52 uur: Arantxa Rus heeft het ITF-toernooi in Den Haag op haar naam gebracht. In de finale versloeg de nummer 86 van de wereld de Tsjechische Sara Bejlek met 7-6 (3) 6-4.

De 32-jarige Rus besloot mee te doen aan het toernooi nadat ze zich niet had geplaatst voor Wimbledon. Ze verloor in de tweede ronde van de kwalificaties van het grandslamtoernooi in Londen.

Bij de mannen was de titel voor Max Houkes, die met 3-6 6-3 6-3 won van Guy den Ouden.

Cricketers verliezen finale van Sri Lanka na plaatsing voor WK

16.05 uur: De Nederlandse cricketers hebben de finale van het WK-kwalificatietoernooi in Zimbabwe verloren van Sri Lanka. De Aziaten wonnen ruim met 233-105.

Nederland gooide Sri Lanka uit voor 233 runs. Aan bat liet Oranje het echter volledig afweten. Zowel de snelle als de langzamere bowlers van Sri Lanka veroorzaakten onoverkomelijke problemen voor de Nederlanders. Alle Nederlandse batsmen waren uit op een magere totaalscore van 105 runs.

Als finalisten van dit kwalificatietoernooi nemen Nederland en Sri Lanka in oktober en november deel aan het WK in India. Beide landen spelen dan negen wedstrijden tegen de sterkste landen ter wereld, waaronder Engeland, Australië, India en Pakistan.

Roeiers sluiten wereldbeker in Luzern af met vier keer goud

Karolien Florijn Ⓒ ANP/HH

15.28 uur: De Nederlandse roeiers hebben de wereldbekerwedstrijd in het Zwitserse Luzern afgesloten met vier keer goud. Na de zeges voor de roeisters in de dubbelvier en voor Karolien Florijn in de skiff was er ook goud voor de roeiers in de dubbelvier en in de dubbeltwee.

Het kwartet met Lennart van Lierop, Finn Florijn, Tone Wieten en Koen Metsemakers was duidelijk de sterkste in de dubbelvier voor Groot-Brittannië en Roemenië. Melvin Twellaar en Stef Broenink versloegen Europees kampioenen Martin en Valent Sinkovic uit Kroatië. Het Ierse duo werd derde.

Laila Youssifou, Roos de Jong, Tessa Dullemans en Bente Paulis namen bij de vrouwen in de dubbelvier vanaf de start de leiding en gaven die niet meer af. Het viertal bleef Groot-Brittannië en Zwitserland voor. Karolien Florijn won het goud in de skiff. De regerend Europees kampioene leidde ook van de start tot de finish. Ze eindigde voor de Australische Tara Rigney en Emma Twigg uit Nieuw-Zeeland.

De Holland Acht sloot af met brons. De boot was op de streep net sneller dan Roemenië. De roeiers uit Australië versloegen Groot-Brittannië in de strijd om het goud.

Volleyballers klaar in Nations League na nederlaag tegen Slovenië

11.16 uur: De Nederlandse volleyballers zijn klaar in de Nations League. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza verloor in het Filipijnse Pasay City met 3-0 van Slovenië en slaagde er daardoor niet in zich voor de kwartfinales te plaatsen. De setstanden waren 25-20 32-30 25-22 in het voordeel van de Slovenen.

Oranje moest winnen om door te mogen in het landentoernooi. Na het verlies van de eerste set leek Nederland zich te herstellen. De mannen van Piazza kregen vier setpunten, maar slaagden er niet in die te verzilveren. Slovenië pakte ook de tweede set. In het derde bedrijf kwam Nederland al snel op achterstand en dat wist het niet meer goed te maken. Aanvoerder Nimir Abdelaziz was topscorer met 22 punten.

Nederland verloor in de Filipijnen eerder van ranglijstaanvoerder Japan en Brazilië. Oranje begon het laatste vierluik in de groepsfase met een zege op Canada.

Basketbalcoach Popovich verlengt contract Spurs met vijf jaar

09.42 uur: Coach Gregg Popovich heeft zijn contract bij San Antonio Spurs met vijf jaar verlengd. De 74-jarige trainer heeft de ploeg uit de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA al sinds 1996 onder zijn hoede.

De Spurs pakten onder zijn leiding vijf keer de titel in de NBA. Hij gaat komend seizoen samenwerken met het Franse toptalent Victor Wembanyama, die als eerste in de draft werd gekozen.

Popovich is de langstzittende coach in de NBA. Hij werd in zijn loopbaan drie keer uitgeroepen tot trainer van het jaar. In 2016 werd hij ook bondscoach van de Amerikaanse ploeg, die hij naar goud leidde bij de Olympische Spelen in Tokio. Na de Spelen legde hij deze functie neer.