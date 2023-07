Sinds 1996 zittende NBA-coach Popovich (74) verlengt contract met vijf jaar

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Basketbalcoach Popovich verlengt contract Spurs met vijf jaar

09.42 uur: Coach Gregg Popovich heeft zijn contract bij San Antonio Spurs met vijf jaar verlengd. De 74-jarige trainer heeft de ploeg uit de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA al sinds 1996 onder zijn hoede.

De Spurs pakten onder zijn leiding vijf keer de titel in de NBA. Hij gaat komend seizoen samenwerken met het Franse toptalent Victor Wembanyama, die als eerste in de draft werd gekozen.

Popovich is de langstzittende coach in de NBA. Hij werd in zijn loopbaan drie keer uitgeroepen tot trainer van het jaar. In 2016 werd hij ook bondscoach van de Amerikaanse ploeg, die hij naar goud leidde bij de Olympische Spelen in Tokio. Na de Spelen legde hij deze functie neer.