Shanne Braspennincx uitgeschakeld in kwartfinale Drama voor ’zilveren’ Matthijs Büchli op keirin, hattrick binnen bereik voor Harrie Lavreysen

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Matthijs Büchli buigt het hoofd. Ⓒ HH/ANP

Matthijs Büchli is vroegtijdig uitgeschakeld in het olympisch keirin-toernooi. In het Izu Velodrome voltrok zich zaterdag een drama voor de Nederlander, wiens vriendin Laurine van Riessen eerder deze week in het ziekenhuis belandde na een harde val.