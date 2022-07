Premium Het beste van De Telegraaf

EURO 2022 Tegenover isolatie Groenen en blessures Van Veenendaal en Nouwen staat enorme veerkracht Oranje Perspectief voor Leeuwinnen ondanks pech: ’We hadden ze in de touwen’

SHEFFIELD - Mark Parsons verklapte vrijdag dat hij steeds meer werd gegrepen door de Oranje-koorts. Na het knappe gelijkspel in het EK-openingsduel met Zweden kampt de bondscoach met een aantal échte fysieke ongemakken binnen zijn selectie. Toch is er wel degelijk perspectief na het gelijkspel (1-1), dat in de tweede helft aan de hand van Vivianne Miedema en Jill Roord tot stand kwam. „Ik heb de spelers voor het eerst in toernooimodus mogen aanschouwen en heb ervan genoten. We hebben een nieuw level gevonden”, jubelde Parsons na de remise tegen de nummer 2 van de wereld.