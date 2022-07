Botic van de Zandschulp via Gasquet naar clash met Rafael Nadal

Van Rijthoven neemt het zondag op tegen Novak Djokovic. Voor Van de Zandschulp staat zijn vierde ronde maandag op het programma. De laatste keer dat twee Nederlandse mannen zo ver kwamen op Wimbledon was in 2002. Zowel Sjeng Schalken als Richard Krajcek ging toen in de kwartfinales onderuit. In 2018 haalde Kiki Bertens de laatste acht.

Van de Zandschulp trof zijn opponent uit Frankrijk één keer eerder. Bij de Australian Open eerder dit jaar begon de Nederlander matig, maar ging hij toch zonder problemen door omdat Gasquet geblesseerd moest opgeven. Van de Zandschulp heeft het afgelopen jaar grote stappen gezet. Zo heeft hij in een jaar tijd bij alle majors minimaal de derde ronde bereikt en staat hij inmiddels 25e op de wereldranglijst.

Richard Gasquet redt het niet Ⓒ ANP/HH

De start van Van de Zandschulp was net als in zijn partij in de tweede ronde tegen Emil Ruusuvuori niet best. Hij leverde direct zijn eerste servicegame in bij de ervaren Fransman . Gasquet kreeg bij 5-3 vier setpunten om het uit te maken, maar gaf alsnog de game uit handen met drie dubbele fouten op een rij. Het was het sein voor Van de Zandschulp om zijn niveau op te krikken. Twee games later zat de set in de tas.

Matige set

In de tweede set leek Gasquet aanvankelijk rijp voor de slacht, maar toen Van de Zandschulp niet doordrukte, kantelde het duel opnieuw. De onnodige fouten kwamen weer talrijker en het chagrijn nam de overhand bij de beste Nederlandse tennisser. Al snel was de stand in sets gelijk: 1-1.

Aan het begin van de derde set maakte het slechte humeur bij Van de Zandschulp plaats voor verbetenheid. Hij brak Gasquet direct, maar kon niet doordrukken. Een 2-0 voorsprong maakte plaats voor een 2-3 achterstand en ook het mopperen van Nederlandse zijde zwelde weer aan.

Cruciale tiebreak

In het vervolg van de set ging het duel gelijk op. Bij een 5-5 0-30 stand leek de break er aan te komen voor Van de Zandschulp, maar drie onnodige fouten later stond Gasquet toch weer op 40-30. Met een wonderlijke volley sleepte de routinier de game er toch uit. Een snelle servicegame later van Van de Zandschulp kon de tiebreak beginnen. In de fraaie tiebreak kreeg Gasquet op 6-5 een setpunt, maar twee forehandwinners van de Nederlander en een fout van zijn tegenstander later was de set binnen.

Verzet gebroken

In de vierde set brak Van de Zandschulp bij een 2-1 stand en keek niet meer om. Hij gunde zijn tegenstander nauwelijks nog punten en moet nu afwachten wie er in de vierde ronde tegenover hem zal staan.

Nadal volgende tegenstander

Rafael Nadal is de tegenstander van Botic van de Zandschulp in de vierde ronde van Wimbledon. De 22-voudig grandslamkampioen had in de derde ronde weinig moeite om zich te ontdoen van Sonego.

Nadal kende weinig moeite met Sonego Ⓒ ANP/HH

De 27-jarige Sonego haalde vorig jaar de vierde ronde op Wimbledon, waarin hij verloor van Roger Federer. Tegen Nadal maakte hij geen moment aanspraak op wederom een plek bij de laatste zestien en na 2 uur en 3 minuten maakte Nadal het af. Bij 4-2 in de derde set werd het duel onderbroken vanwege het sluiten van het dak, in verband met duisternis. Sonego kwam nog terug tot 4-4, maar twee games later was de zege toch binnen voor de nummer 4 van de wereld.

Het duel tussen Nadal en Van de Zandschulp wordt maandag gespeeld. De twee troffen elkaar eind mei ook op Roland Garros en toen won Nadal in drie sets (6-3 6-2 6-4).

De 36-jarige Nadal mikt op zijn derde titel op Wimbledon en zijn eerste sinds 2010.