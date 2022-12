Dít zijn de genomineerden voor sportman en -vrouw van het jaar

Bij de vrouwen kunnen de stemgerechtigden kiezen tussen schaatsster Irene Schouten, shorttrackster Suzanne Schulting en wielrenster Annemiek van Vleuten.

Nadat er eerder een uitgebreide shortlist was gemaakt heeft de vakjury onder leiding van oud-volleyballer Bas van de Goor voor iedere categorie drie kandidaten gekozen. Er zijn ook prijzen voor de Sportploeg van het Jaar, de Paralympische sporter en de Coach van het Jaar.

De stemming vindt digitaal plaats op 19 en 20 december. Topsporters kiezen in de sporterscategorieën, coaches brengen hun stem uit voor de beste coach. In een live-uitzending van de NOS worden de prijzen op woensdag 21 december uitgereikt.

Verstappen

Vorig jaar ging de prijs bij de mannen naar Verstappen, die voor het eerst wereldkampioen in de Formule 1 was geworden. Die prestatie herhaalde de Limburger dit jaar met een recordaantal van 15 grand-prixzeges. Lavreysen veroverde bij de WK baanwielrennen twee gouden medailles, op de onderdelen keirin en sprint. Krol pakte op de Winterspelen van Beijing het goud op de 1000 meter en zilver op de 1500 meter. Ook werd hij in maart wereldkampioen sprint.

Bij de vrouwen was Sifan Hassan in 2021 de winnaar. De atlete deed het dit jaar rustig aan en is niet genomineerd. Schaatsster Schouten, gespecialiseerd op de lange afstanden, won in Beijing liefst drie gouden medailles. Op die Winterspelen pakte shorttrackster Schulting onder meer goud op de 1000 meter en met de ploeg op de aflossing. Van Vleuten was op de fiets ongenaakbaar met zeges in de Giro, Tour en Vuelta, waarna ze ook nog wereldkampioen werd.

De genomineerden zijn:

Sportman van het jaar 2022

Thomas Krol (langebaanschaatsen)

Harrie Lavreysen (baanwielrennen)

Max Verstappen (autosport)

Sportvrouw van het jaar 2022

Irene Schouten (langebaanschaatsen)

Suzanne Schulting (shorttrack)

Annemiek van Vleuten (wegwielrennen)

Sportploeg van het jaar 2022

Aflossingsploeg 3000m vrouwen (shorttrack)

Estafetteploeg 4 x 400m vrouwen (atletiek)

Team Jumbo-Visma mannen (wegwielrennen)

Paralympische sporter van het jaar 2022

Diede de Groot (rolstoeltennis)

Jetze Plat (para-wegwielrennen en para-triatlon)

Sanne Voets (para-dressuur)

Coach van het jaar 2022

Eelco Meenhorst (roeien)

Jeroen Otter (shorttrack)

Sarina Wiegman (voetbal)