AS Monaco in 1992 te sterk voor Rotterdammers Taument waarschuwt Feyenoord: ’Dat was achteraf dodelijk’

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Gaston Taument met Ruud Heus Ⓒ Pro Shots

Feyenoord strijdt voor de tweede keer in de historie tegen een Franse topclub voor een plek in een Europa Cup-finale. De eerste keer was dertig jaar geleden. In 1992 speelden de Rotterdammers tegen het AS Monaco van trainer Arsene Wenger uit (1-1) en thuis (2-2) gelijk, maar toen telden uitdoelpunten nog dubbel en dus lag Feyenoord eruit. Gaston Taument en Ruud Heus hopen dat de ploeg van Slot nu wél de finale haalt.