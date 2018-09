Dammer Boomstra pakt tweede zege in WK-tweekamp

Het openingsduel werd ook door Boomstra gewonnen. De drie partijen die volgden, eindigden allemaal in remise.

Boomstra ging donderdag met zwart gelijk aan de leiding. Bij de 38e zet deed Groenendijk een gewaagde poging om het spel te beïnvloeden. Aanwezige grootmeesters in de zaal bestempelden die zet al snel als te gevaarlijk. Het betekende inderdaad de aftocht van de achttienjarige Groenendijk. Boomstra pakte vanaf dat moment definitief de leiding en liet niet meer los. De Wageninger gaf zich hevig teleurgesteld gewonnen. Oud-wereldkampioen Ton Sijbrands noemde de zege van Boomstra een ,,topprestatie''.

Den Haag

De twee dammers spelen in drie verschillende steden om de wereldtitel. De tweekamp begon in Groningen, de thuishaven van Boomstra, en doet nu Wageningen aan, waar Groenendijk woont. De strijd eindigt in Den Haag.

De grootmeesters spelen in totaal twaalf wedstrijden en de dammer die dan de hoogste score heeft, mits hij minimaal drie zeges heeft geboekt, pakt de titel. Ook indien de titelstrijd binnen de twaalf wedstrijden is beslist, zijn de dammers verplicht de twaalf partijen te spelen. De tweekamp wordt met een tiebreak afgesloten indien geen enkele grootmeester drie partijen heeft weten te winnen of wanneer de stand gelijk is, en iedere dammer minimaal drie zeges heeft, na twaalf spelen.