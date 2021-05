Voor Tour-start moet Nederland afrekenen met Italiaanse gevaar

Burgemeesters Jan van Zanen van Den Haag (links) en Ahmed Aboutaleb van Rotterdam (rechts) overhandigen het bidbook aan Tour-directeur Christian Prudhomme. Ⓒ EPA

Het ’bidbook’ voor de Tour-start in 2024 of 2025 werd door koersdirecteur Christian Prudhomme ’verheugd’ in ontvangst genomen. Rotterdam en Den Haag voldoen in hun ’bid’ aan vrijwel alle verwachtingen van de Tour-organisatie - inclusief de financiën van zo’n drieëntwintig miljoen euro - en tevens de plannen voor de finish van de Tour Féminin in 2023. De vraag is eigenlijk alleen in hoeverre het Italiaanse gevaar roet in het eten van een nieuwe Nederlandse Grand Départ kan gooien?