Joost Luiten: ’Arts liet het lijken alsof ik de maandag niet ging halen’

Joost Luiten Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het gaat inmiddels weer de goede kant op met Joost Luiten, maar nog geen week geleden was het alarmfase 1 voor Nederlands beste golfer. Met ernstige darmklachten moest Luiten zich voor de slotdag terugtrekken uit het Tenerife Open, om een paar uur later in het ziekenhuis door een Spaanse arts voor een drastische keuze gesteld te worden. „Die dokter liet het lijken dat als ik me niet direct zou laten opereren, ik de maandag niet zou halen. Dan raak je wel even in paniek.”