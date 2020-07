Marianne Vos realiseert zich dat niet alles om wielrennen draait

Het enthousiasme spat er nog altijd vanaf bij de 33-jarige Marianne Vos. „Ik voel me niet oud en eerlijk gezegd merk ik nog steeds dat ik beter word.” Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

DUSSEN - Ze is één van de grootste sporters die ons land ooit heeft gekend. Marianne Vos, tweevoudig olympisch kampioene en in het bezit van twaalf wereldtitels verdeeld over drie disciplines. In totaal prijken meer dan driehonderd overwinningen op haar indrukwekkende palmares. Toen ze drie jaar was zat Vos voor het eerst op een fiets, om nu dertig jaar later nog steeds met hetzelfde enthousiasme de pedalen rond te draaien. Haar seizoen werd door een liesoperatie, daarna de coronacrisis en vervolgens operaties van vader Henk en moeder Conny flink door elkaar geschud.