Premium Het beste van De Telegraaf

Itzhak de Laat neemt schuld van shorttrackdeceptie volledig op zich: ’Ik heb het verpest’

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

De verslagenheid is groot bij Itzhak de Laat, die de Nederlandse shorttrackers niet naar de finale van de 5000 meter kan loodsen. Ⓒ REUTERS

PEKING - Als een dood vogeltje betrad Itzhak de Laat de mixed zone van het Capital Indoor Stadium in Peking. De al even teleurgestelde Sjinkie Knegt was even daarvoor voor hem in de bres gesprongen na de Nederlandse mislukking in de halve finales van de olympische mannenrelay. Toch voelde de shorttracker zich ontzettend schuldig. Van kop af liet De Laat zich in de laatste ronde ringeloren door zowel de Russen als Zuid-Korea. „Ik vind het heel lief dat het voor me wordt opgenomen, maar zij hebben niks verkeerd gedaan. Ik heb het verpest”, sprak hij zacht.