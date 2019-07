Sensatie op Wimbledon

De als eerste geplaatste Australische verloor maandag in de vierde ronde van de Amerikaanse Alison Riske. Na ruim anderhalf uur spelen benutte Riske haar eerste wedstrijdpunt: 3-6 6-2 6-3.

De 23-jarige Barty won een maand geleden Roland Garros en nam kort daarna op de wereldranglijst de eerste plek over. Op Wimbledon was ze goed op weg. In de eerste drie ronden kwam ze geen moment in de problemen en verloor ze geen set. Tegen Riske zette de Australische die lijn eerst nog door, maar ze raakte het initiatief in de tweede set kwijt.

Strycova

Barbora Strycova heeft op Wimbledon opnieuw voor een verrassing gezorgd. De Tsjechische leek in de vierde ronde tegen de Belgische Elise Mertens op een onoverbrugbare achterstand te staan, maar won alsnog: 4-6 7-5 6-2. Mertens stond in de tweede set met 5-2 voor en verloor vervolgens negen games op rij. Strycova schakelde zaterdag in de derde ronde de als vierde geplaatste Kiki Bertens uit.

Het is voor de 33-jarige Strycova, die op de 54e plaats staat van de wereldranglijst, de tweede keer dat ze op Wimbledon bij de laatste acht van het vrouwenenkeltoernooi zit. In 2014 verloor ze in de kwartfinales van haar landgenote Petra Kvitova. Kvitova kan nu in de kwartfinales weer haar opponente worden. Zij speelt in de vierde ronde tegen de Britse Johanna Konta.