Nederlandse wint in Hengelo, maar omstandigheden voorkomen toptijd Concurrent wakkert vuurtje bij Femke Bol verder aan: ’Haal ik motivatie uit’

Door Willem Held

Bol viert haar overwinning in Hengelo. Ⓒ ANP/HH

HENGELO - De hemel breekt open als het slotakkoord van de FBK Games gaat beginnen. In opperste concentratie slaat Femke Bol zichzelf een paar keer op de billen voordat ze als favoriete van start gaat op de 400 meter horden. Een minuut later zorgt ze in de stromende regen voor de enige Nederlandse overwinning bij de FBK Games. Haar tijd valt een tikje tegen, maar dat mag de pret niet drukken.