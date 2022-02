Premium Het beste van De Telegraaf

Wedstrijdspanning én nervositeit voor positieve tests De spanning in Peking stijgt op alle fronten: ’Bang dat er nog wel wat gaat gebeuren’

Door Nick Tol & Willem Held Kopieer naar clipboard

Patrick Roest en Sven Kramer. Ⓒ René Bouwman

PEKING - Het begint erom te spannen in Peking, maar de ene nervositeit is de andere niet. Terwijl de Nederlandse langebaanschaatsers langzaam maar zeker de wedstrijdspanning voelen opkomen, zorgt ook het coronaspook voor opspelende zenuwen. Johan de Wit, de Noord-Hollandse bondscoach van Japan, zit na een positieve test in een plaatselijk isolatiehotel en vreest dat meer hoofdrolspelers in het olympisch dorp hem achternagaan. Ondertussen moeten vaderlandse toppers als Irene Schouten en Patrick Roest, die komend weekeinde hun eerste races in de National Speed Skating Oval rijden, de rust zien te bewaren.