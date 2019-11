Bokser Danyo klaargestoomd in Vegas: ’Ik heb alle kampioenen ontmoet’

Stephan Danyo: ’Zo’n wereldtitelgevecht kan de hele Nederlandse bokssport een boost geven’

AMSTERDAM - Profbokser Stephen Danyo (30) heeft een memorabele tijd achter de rug in de Verenigde Staten. Zes weken lang verbleef hij bij een gastgezin in Las Vegas, waar hij leefde als een monnik en dagelijks les kreeg van wereldkampioenentrainer Ismael Salas. Zondag zal blijken welk effect het Amerikaanse avontuur heeft gehad. Tijdens World Port Boxing in zijn geboortestad Rotterdam vecht Danyo om de Europese titel van de World Boxing Association in de klasse tot 69,9 kilogram.