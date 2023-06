Arsenal doet bod op Ajacied Jurriën Timber

Maar het spel rond de verdediger van Oranje is op de wagen. De nieuwe trainer Maurice Steijn kreeg vorige week na het tekenen van zijn contract te horen dat Timber alleen zou vertrekken als zich een echte topclub zou melden. Zodoende had Steijn de hoop komend seizoen over de 15-voudig international te kunnen beschikken. Maar inmiddels zou hij zich bij een mogelijk vertrek hebben neergelegd.

Lichtpuntje in rampseizoen

Dat Timber goed in de markt ligt is geen verrassing. Waar Ajax een rampseizoen beleefde, daar wist de Utrechter zich nog redelijk staande te houden. Ook zijn contract situatie is voor veel clubs interessant, omdat hij nog maar tot de zomer van 2025 onder contract staat. Bovendien vormde hij in het laatste jaar onder Erik ten Hag een uitstekend koppel met Lisandro Martinez, die bij Manchester United in zijn eerste seizoen in de Premier League een van de publiekslievelingen werd.

Wel zetten Timber en zijn management van Forza Sports Group aan het einde van vorig seizoen velen onbewust op het verkeerde been. Met zijn moeder, broer Quinten en zaakwaarnemer Chris Coffie bezocht de Ajax-verdediger onlangs de FA Cup-final tussen Manchester City en Manchester United. In Londen, dat wel. Volgens bronnen rondom Ajax heeft de speler zelf al een indicatie wat hij bij Arsenal kan verdienen en is er op hoofdlijnen een akkoord over een meerjarige verbintenis. Maar eerst zijn de clubs aan zet.

Oranje

Een overstap naar Arsenal, dat afgelopen seizoen lang op weg leek naar de Engelse landstitel en dit jaar de laatste stap wil zetten, is ook goed nieuws voor Ronald Koeman. Timber was onder Louis van Gaal min of meer een vaste waarde onder Louis van Gaal, maar komt nauwelijks voor in de plannen van Ronald Koeman. In de Premier League kan hij alsnog zijn basisplek in het Nederlands elftal afdwingen.