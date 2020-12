Daley Sinkgraven ontbreekt bij Leverkusen vanwege corona

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Sinkgraven mist duel met Frankfurt vanwege corona

16.17 uur: Daley Sinkgraven kan zaterdag niet meedoen in de uitwedstrijd van Bayer Leverkusen tegen Eintracht Frankfurt. De linkerverdediger is besmet met het coronavirus.

Trainer Peter Bosz kan ook niet beschikken over Wendell. De Braziliaanse verdediger heeft eveneens het coronavirus.

Leverkusen staat na dertien speelronden op de tweede plaats in de Bundesliga, op 2 punten achterstand van koploper Bayern München.

Voetbal: Winnaar Belgische Gouden Schoen blijft 4 duels geschorst

12.59 uur: Hans Vanaken blijft voor vier wedstrijden geschorst. De pleidooien van de Belgische middenvelder van Club Brugge en zijn advocaten, dinsdag voor het Disciplinair Comité, hebben niets opgeleverd.

De winnaar van de Belgische Gouden Schoen kreeg zaterdag rood in het gewonne duel met Eupen (3-0). De 28-jarige Vanaken werd tien minuten voor tijd weggestuurd na een grove overtreding. Bij het verlaten van het veld stelde hij dat de leidsmannen „allemaal kutrefs” en „onnozelaars” zijn.

Het Bondsparket had vier speeldagen schorsing gevraagd, waarvan twee voor de overtreding en nog eens twee voor de uitlatingen richting de arbitrage. Het Disciplinair Comité nam de zaak in beraad en bevestigde de vordering woensdag.

Vanaken mist de competitiewedstrijden tegen STVV (10 januari), Beerschot (17 januari), Oostende (20 januari) en Genk (24 januari). Bij laatstgenoemde club is John van den Brom trainer.

Vanaken won de Gouden Schoen in 2018 en 2019. Daarvoor ging de prijs naar Ruud Vormer.

Voetbal: Lamprou vertrekt bij FC Twente

12.03 uur: FC Twente-speler Lazaros Lamprou keert per direct terug naar PAOK Saloniki. De 23-jarige aanvaller werd sinds het begin van dit seizoen gehuurd van de Griekse club. Na overleg tussen speler en clubs is besloten dat de verhuurperiode vervroegd wordt beëindigd.

Jan Streuer: „Lazaros heeft bij ons aangegeven dat hij niet gelukkig was met de situatie, hij wilde graag meer spelen. Die garantie konden we hem helaas niet geven. Daarom is dit voor beide partijen een goede oplossing.”

Tennis: Belgische tennissers ontbreken op uitgedunde ATP Cup

11.31 uur: De Belgische tennissers doen begin februari niet mee aan de korte en tevens uitgedunde editie van de ATP Cup. In verband met het coronavirus doen slechts 12 in plaats van 24 landen mee aan de tweede editie van het evenement.

De elf hoogst geplaatste landen op de ranglijst, die opgesteld is op basis van de ranking van de spelers, kregen een startbewijs. Het gaat om Servië, Spanje, Oostenrijk, Rusland, Griekenland, Duitsland, Argentinië, Italië, Japan, Frankrijk en Canada. Australië kreeg als gastland een wildcard.

De twaalf landen worden onderverdeeld in vier groepen van drie. De vier groepswinnaars gaan door naar de halve finales.

De ATP Cup is van 1 tot en met 5 februari. De Australian Open begint op 8 februari.

Voetbal: Standard Luik benoemt oud-speler Leye tot hoofdtrainer

10.45 uur: Standard Luik heeft de Senegalees Mbaye Leye benoemd tot nieuwe hoofdtrainer. De 38-jarige oud-speler van Standard, tevens voormalig assistent-trainer, neemt de taken waar tot het einde van het seizoen.

Standard ontsloeg afgelopen weekend de Fransman Philippe Montanier. Hij had in de zomer de Belg Michel Preud’homme, oud-trainer van FC Twente, opgevolgd.

De club uit Luik heeft de laatste vier competitiewedstrijden verloren en staat elfde. In de Europa League werd de Belgische club derde in de poule met vier punten.

Standard, dat in 2009 voor het laatste landskampioen werd, hervat de competitie op maandag 11 januari met een thuiswedstrijd tegen Beveren.

Hockey: Caldas start voorbereiding Spelen met Bovendeert

10.32 uur: Bondscoach Max Caldas start de voorbereiding van de Nederlandse hockeyers op de Olympische Spelen met Roel Bovendeert (28). De speler van Bloemendaal neemt de plek in van Jelle Galema (28) van Den Bosch, die niet langer in de plannen van Caldas voorkomt.

„Jelle is een mooi mens en een echte topsporter. Hij is gedreven en een teamspeler, maar we zagen dat zijn kansen om Tokio te halen zeer klein waren. Daarom ben ik naar hem toe gereden. Nee, dat was geen leuke boodschap, maar wel een eerlijk en goed gesprek. We hebben altijd tegen de jongens gezegd dat als iemand geen kans meer maakt, we dat direct zouden aangeven. Daar hebben we naar gehandeld”, aldus Caldas.

Oranje traint van 2 tot en met 10 januari op Papendal. De hockeyers zouden eerst gaan trainen in Duitsland en Spanje, maar die plannen werden in verband met het coronavirus geschrapt. Na de lange trainingsweek gaan de spelers terug naar hun clubs om zich voor te bereiden op de herstart van de hoofdklasse op 31 januari.

In totaal heeft Caldas 25 spelers opgeroepen.

Schaken: Poolse schaker Wojtaszek vervangt Nepomniachtchi in Wijk aan Zee

09.30 uur: De Poolse schaker Radoslaw Wojtaszek is de vervanger van de Rus Ian Nepomniachtchi op het Tata Steel Chess Tournament van Wijk aan Zee. De 30-jarige Nepomniachtchi, de nummer 4 van de wereld, heeft zich onlangs afgemeld.

De Pool Wojtaszek baarde in 2015 opzien door in Noord-Holland wereldkampioen Magnus Carlsen te verslaan. Hij is de mondiale nummer 36.

Ook de Zweed Nils Grandelius, de mondiale nummer 76, werd aan het deelnemersveld toegevoegd. Hij vervangt Nodirbek Abdusattorov uit Oezbekistan.

Het Tata Steel Chess Tournament 2021 vindt plaats van 15 tot en met 31 januari.

Basketbal: Bucks vestigen NBA-record driepunters

08.03 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben een NBA-record verbroken. De Bucks gooiden in het met 144-97 gewonnen uitduel met Miami Heat liefst 29 driepunters. Het oude record stond op 27 en werd vorig jaar april gevestigd door Houston Rockets.

De Bucks gooiden 29 keer raak uit 51 pogingen van afstand, goed voor een percentage van 56,9 procent. Opvallend genoeg noteerden alle spelers die minuten maakten een driepunter, behalve uitgerekend tweevoudig MVP Giannis Antetokounmpo. Twaalf spelers hadden een driepunter achter hun naam staan.

Na het eerste kwart was de score al 46-26, na een voorsprong van 12-0. Khris Middleton had met 25 punten een belangrijk aandeel in de zege. Hij noteerde vier driepunters. Jrue Holiday was goed voor zes driepunters.

Vorig seizoen was Heat in de halve finales van de Eastern Conference te sterk voor de Bucks.