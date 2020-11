Fortuna Sittard ontslaat trainer Kevin Hofland

Fortuna Sittard investeerde deze zomer flink in de spelersgroep, maar staat na acht wedstrijden op de laatste plek met drie punten uit acht duels. Vorige week vrijdag speelde Fortuna tegen PEC Zwolle een wedstrijd, die zowel in de ogen van Hofland als die van de clubleiding gewonnen móest worden. Het 2-2 gelijkspel zette de positie van Hofland verder onder druk.

Na crisisoverleg vrijdag en zaterdag bleef Hofland aan het roer, maar nu heeft de clubleiding van Fortuna alsnog besloten afscheid van hem te nemen. Een van de redenen voor het ontslag is de moeizame verhouding met de spelersgroep, die zich stoorde aan de negativiteit van de trainer.

Extreem pijnlijk

Voorzitter Isitan Gün vond het een lastige beslissing om te nemen. „Dit is extreem pijnlijk, zoveel is duidelijk. Zeker gezien het feit dat we elkaar al zo lang kennen en ik enorm veel respect voor Kevin heb. Hij is een kind van de club en heeft een belangrijke rol gespeeld in onze promotie naar de Eredivisie. Ik geloof ontegenzeggelijk in Kevins kwaliteiten als mens en als trainer, maar in het voetbal moet je soms handelen in het belang van de club waarbij emoties dan even van ondergeschikt belang zijn. Feit is dat de kwaliteit van de selectie niet tot uiting komt in de prestaties van het eerste team. Om die reden is het tijd voor verandering.”

Extra zuur voor Hofland is dat hij de afgelopen tweeënhalf jaar als assistent-trainer dankzij de stromannen Claudio Braga, René Eijer en Sjors Ultee een dikke vinger in de pap had en nu als eindverantwoordelijke zo snel het veld moet ruimen. Afgelopen seizoen deed Hofland de trainerscursus. Door corona kon hij die niet afronden, de afsluitende onderdelen staan voor deze herfst op het programma, maar hij kon met dispensatie toch als gediplomeerd hoofdtrainer aan de slag.

Cursusgenoot Aleksandar Rankovic bij ADO Den Haag was eerder in de week de eerste trainer in de Eredivisie die werd ontslagen. En ook FC Utrecht wisselde van trainer door het vertrek van John van den Brom naar RC Genk. Daar is tijdelijk René Hake aan het roer gezet. FC Utrecht oriënteert zich op een definitieve opvolger.