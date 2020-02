Matthijs de Ligt: ’Barry, je bent en blijft mijn grootste inspiratie’

„Barry, ik ben onwijs dankbaar dat ik jou heb leren kennen. Je hebt mij altijd geholpen als mentor, zaakwaarnemer maar vooral als beste vriend. De dagen en uren dat wij samen over voetbal konden praten en lachen zullen mij altijd bij blijven. Je bent en blijft mijn grootste inspiratie. Ik zal je missen Bar!”, schrijft De Ligt op zijn Instagram.

Het contact tussen de twee centrale verdedigers kwam op bijzondere wijze tot stand. „Ik had helemaal niet de intentie om spelersbegeleider te worden”, zei Hulshoff bij het debuut van De Ligt in september 2016. „Maar een winkelier uit Abcoude vroeg mijn vriendin of ik een speler uit die plaats wilde begeleiden: Ruben Hoogenhout. Hij speelde in de C1 van Ajax en gold als groot talent. Ik wilde echter eerst zien wat voor vlees ik in de kuip had. Tijdens die wedstrijd sprong ook Matthijs in het oog en besloot ik beide jongens te gaan helpen. Ruben is ook stopper en speelt nu door het opdoeken van Ajax A2 in de A1 van FC Utrecht.”

"Als alles crescendo blijft gaan, zie ik Matthijs de Europese top halen"

De oud-speler van Ajax, MVV en Oranje beschouwde De Ligt, met wie hij in aanraking kwam toen die veertien was, als een ruwe diamant. „Aan hem kon nog heel veel worden geschaafd en hij wordt nu gepolijst. Fysiek maakte Matthijs grote stappen. Ik leerde hem dat verdedigen niet alleen maar betekent dat je erin moet kleunen. Het is het oplossen van situaties en dat vereist veel inzicht. Er zijn duizenden omstandigheden, waarin je als verdediger verzeild kunt raken. Voetbal is een ervaringssport. Als je één keer iets meemaakt, moet je weten hoe je er de volgende keer mee omgaat.”

Waar het plafond van zijn pupil lag, wist Hulshoff in september 2016 niet.. „Ik heb geen glazen bol. Je weet nooit of hij tegen blessures aanloopt of dat er coaches zijn die het niet in hem zien zitten, al kan kan ik me dat niet voorstellen. Als alles crescendo blijft gaan, zie ik Matthijs de Europese top halen. In zijn koppie zit het wel goed. En het is een voordeel dat hij bij Ajax is gestart als aanvallende middenvelder en naderhand op ’zes’ heeft gespeeld. Matthijs is technisch, heeft een goede inspeelpass en raakt niet in paniek zodra hij vanuit de defensie het middenveld in dribbelt.”

Kippenvel bij Sjaak Swart

Sjaak Swart, oftewel ’Mister Ajax’, kreeg kippenvel toen hij hoorde van het overlijden van Barry Hulshoff. „Het was een goed mens, een lieve jongen. Soms misschien te lief. Het is echt aangekomen bij Ajax”, zei Swart maandagavond bij FOX Sports.

Swart en Hulshoff maakten beiden deel uit van de ploeg die in 1971, 1972 en 1973 de Europa Cup I wist te winnen. „Hij woonde tegenover me”, zei de 81-jarige Swart. „Toen ik hem als jeugdspeler bracht bij Ajax werd hij niet aangenomen. Even later was hij de beste van Europa.”

Hulshoff was al enige tijd ernstig ziek. „Ik heb hem de laatste drie maanden niet meer gesproken. Hij wilde ook met niemand meer in debat gaan. Maar hij was een heel toffe gozer”, aldus ’Mister Ajax’, die eerder al zijn legendarische medespelers Piet Keizer (2017) en Johan Cruijff (2016) verloor.

„Ik ga hem absoluut missen. Het is zo vreemd in deze wereld. Ik heb een maand meegemaakt dat ik zeven mensen verloor. Ik vind het heel jong, 73.”