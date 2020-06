Gemengde gevoelens Boëtius; Weghorst blij met ’Europa’

Daar is oud-Feyenoorder Boëtius bij om, al maakte hij ook een kanttekening. „Ik heb gemengde gevoelens. Voorafgaand aan het seizoen hadden we ons andere doelen gesteld, maar goed, Mainz speelt weer een jaar Bundesliga en daar zijn we blij om”, zei hij bij FOX Sports.

Gemakkelijk ging het aanvankelijk niet in het duel met Bremen. „We begonnen niet scherp aan de duels, naderhand namen we het initiatief over. Maar omdat we onze voorsprong niet verder hebben uitgebreid, werd het in de tweede helft toch weer spannend.”

Hoewel de spelers van Mainz wat te vieren hebben met het zekerstellen van nog een seizoen Bundesliga, bleef de 26-jarige Nederlander resoluut. „Het coronagebeuren is nog altijd heel serieus. Geen feestje voor mij”, zei hij.

Weghorst wil zesde blijven

Wout Weghorst droeg met twee treffers bij aan de uitzege (1-4) van VfL Wolfsburg op Schalke 04. „We mogen Europa in volgend seizoen”, jubelde hij. „Maar dat is niet genoeg. We willen ook als zesde eindigen.”

Wout Weghorst wil volgende week nog één keer knallen tegen Bayern München. Ⓒ EPA

De nummer 6 van de eindstand plaatst zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Europa League. De nummer 7 moet voorronden spelen. Hoffenheim staat nu zevende, op basis van een slechter doelsaldo dan Wolfsburg. „We moeten dus volgende week nog eenmaal aan de bak”, stelde Weghorst.

Wolfsburg stuit zaterdag op het oppermachtige Bayern München. Hoffenheim wacht met Borussia Dortmund ook een zware tegenstander. Weghorst heeft alweer zestien keer gescoord in de Bundesliga, na zijn zeventien treffers van vorig seizoen. „Dat zijn mooie aantallen”, zei de clubtopscorer. „Maar ik vond me vandaag niet goed spelen.”

