Coach Dafne Schippers: ‘Vooral erg vervelend voor haar zelf’

Dafne Schippers heeft rugklachten. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Ze was gewoonweg niet helemaal fit en dus lukte het Dafne Schippers niet om te schitteren tijdens haar eerste serieuze wedstrijd van dit jaar. In het Hongaarse Szekesfehervar werd de tweevoudig wereldkampioene tweede op de 200 meter in een voor haar doen teleurstellende tijd. Toch viel er voor de Nederlandse atletiek genoeg te vieren, want Nadine Visser en Femke Bol waren wel de snelsten in hun disciplines.