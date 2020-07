Ajax oefent in augustus ook in Amsterdam tegen FC Utrecht

Ajax maakte eerder al bekend dat het op 8 augustus RKC Waalwijk in de Johan Cruijff ArenA ontvangt. Het is nog niet bekend of er toeschouwers welkom zijn bij beide wedstrijden.

Alle profclubs in Nederland bereiden zich in augustus tijdens onderlinge oefenduels voor op het nieuwe seizoen. De Eredivisie gaat op 12 september van start, de Keuken Kampioen Divisie begint op 28 augustus.