RKC zet reuzenstap richting handhaving na klinkende zege op FC Groningen

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

De thuisploeg speelde niet in het traditionele geelblauw. RKC droeg shirts die ontworpen waren door de 10-jarige Lianne Koskamp, voormalig deelneemster aan een van de vakantiekampen van Villa Pardoes. Niet alleen het project voor ernstig zieke kinderen voelde zich winnaar. RKC zette een enorme stap richting lijfsbehoud.

Financiële impuls

Als RKC in de eredivisie blijft, gebeurt dat voor het laatst met de financiële impuls van de zogenaamde Frenkie de Jong-gelden. RKC deelde mee in de opbrengst van de verkoop van de speler van Ajax naar Barcelona. Hij maakte deel uit van de gemeenschappelijke jeugdopleiding van de Waalwijkers met streekgenoot Willem II, dat De Jong aan Ajax verkocht en een doorverkooppercentage bedong. RKC had recht op een derde deel daarvan.

Voor de miljoenenimpuls hoefde RKC enkel maar slim zaken te doen. Het leverde de afgelopen drie seizoenen steeds een zomerse bonus van 1,8 miljoen euro op. Het eerste jaar verving RKC het kunstgras voor een echte grasmat. De Waalwijkers stonden op een kansloze laatste plaats toen het seizoen door de uitbraak van het coronavirus afgebroken werd. De KNVB besloot dat er geen clubs zouden degraderen.

De laatste twee seizoenen kwam RKC, mede door het ‘Barca-geld’ sportief steeds pas aan het einde van het seizoen in de problemen. Tegen FC Groningen rekenden de Waalwijkers daar op een overtuigende manier mee af, ook al ontbrak met Jens Odgaard de grote smaakmaker. Diens vervanger Finn Stokkers profiteerde van een foute terugspeelbal van Damil Dankerlui en zorgde even later ook voor de 2-0. De spits had voor het treffen met FC Groningen alleen nog maar een treffer bij de 0-2 zege op Go Ahead achter zijn naam.

RKC in de speciale shirts Ⓒ Pro Shots

Voor rust klaar met Groningen

Nog in de eerste helft stelde Richard van der Venne de belangrijke driepunter veilig. De fans scandeerde ‘tien, tien’. Maar voor ogen van de nieuwe trainer Frank Wormuth bleef FC Groningen, dat onthutsend zwak verdedigde, een zwaardere afstraffing bespaard.

De nederlaag was al erg genoeg. De Groningse fans lieten met spandoeken weten niet te zitten wachten op een verre uitwedstrijd op zondagavond acht uur. ‘We hebben tijd genoeg, want we hebben morgen allemaal vrij genomen’, was er te lezen. Door het gooien van golfballen probeerden ze de wedstrijd te vertragen. Doelman Leeuwenburgh maakte zijn doelgebied schoon en moest daarna vooral ballen uit het net rapen.

In de rust greep de scheidende trainer Danny Buijs in. Dankerlui bleef, net als de Brabanders Michael de Leeuw en Bart van Hintum in de kleedkamer achter. Met Cyril Ngonge bracht Buijs een voormalig speler van RKC in de ploeg. Die was betrokken bij de combinatie die tot de 3-1 van Strand Larsen leidde. Maar tot meer bleek Groningen niet in staat.

Bekijk ook: Vermakelijke Friese derby eindigt na knotsgekke slotfase in gelijkspel