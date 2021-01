Kim Clijsters gaat door maar laat Australian Open schieten

De 37-jarige Clijsters, die vorig jaar terugkeerde op de WTA Tour, is tegenwoordig de nummer 1031 van de wereld. Ze had daarom een wildcard nodig om in Melbourne in actie te komen. Die wildcard zal nu naar de Australische Arina Rodionova gaan.

De Australian Open begint op 8 februari. Clijsters won het toernooi in 2011. Ze schreef ook drie keer de US Open op haar naam.

Het management van Clijsters meldt dat de planning van de voormalig nummer 1 van de wereld binnenkort naar buiten wordt gebracht, wat inhoudt dat de rentree nog wel een vervolg krijgt.