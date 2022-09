Leclerc rijdt in zijn Ferrari weer achter feiten aan

„Om hier op het podium te staan en de fans te zien, geeft een goed gevoel, maar ik wilde natuurlijk winnen”, aldus de nummer twee in de WK-stand, die het boegeroep richting Verstappen overigens afkeurde. „Onlangs op Spa-Francorchamps was het gat met Red Bull heel groot. Dit weekeinde verliep een stuk positiever voor ons.”

Tijdens een virtual safety car-situatie besloot Ferrari om Leclerc eerder dan gepland naar binnen te halen voor een pitstop, waarna Verstappen bleef doorrijden. „We twijfelden. Als ik het niet had gedaan, had Max het gedaan. Het was een beetje jammer, want in het midden van de pitstraat was de virtual safety car-situatie alweer voorbij. Dus we haalden er niet al het voordeel uit. Daarna liepen we een beetje achter de feiten aan.”