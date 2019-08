Jaar voor Spelen in Tokio: bouwvakker sterft door extreme hitte

Sinds eind juli zijn in Japan al 57 mensen overleden door de hitte. 18.347 mensen moesten naar het ziekenhuis. Sinds 24 juli komt de temperatuur overdag elke dag boven de 31 graden uit, met uitschieters naar 35 graden.

Tokio organiseerde de Spelen eerder in 1964. Vanwege de warmte werd toen uitgeweken naar oktober. Door internationale uitzendschema's en televisiecontracten is dat niet meer mogelijk. In Athene (2004) en Peking (2008) waren de weersomstandigheden ook extreem.

De marathon voor zowel de mannen als vrouwen begint in Tokio, als extra voorzorgsmaatregel, al om 06.00 uur.

De Spelen in Japan zijn volgend jaar van 24 juli tot en met 9 augustus.