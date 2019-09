Droomdebuut voor Malen: ’Mijn haasje zweet wel een beetje’

„Dit is voor elke jonge jongen een droom”, zei de PSV-spits voor de camera van Fox Sports. „Gini gaf hem perfect af en ik kon hem intikken. Bij mijn invalbeurt kreeg ik mee dat ik diepte in het spel moest brengen, maar direct daarna kwamen we op 1-1”, lachte Malen, die de eerste scorende debutant in het Nederlands elftal is sinds Ruben Schaken in 2012.

De aanvaller had wel moeite om zijn gevoel onder woorden te brengen. „Ik ben een beetje sprakeloos”, stamelde hij. „Ik moest net in de kleedkamer echt even bijkomen. Ik moest speechen en heb de jongens bedankt voor de manier waarop ik ben opgevangen deze week. Het was denk ik wel een aardige speech, maar mijn haasje (dat Malen kreeg voor zijn debuut, red.) zweet wel een beetje.”