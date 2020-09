’Vrouw wilde man en Turks ex-international laten vermoorden’

Het koppel stapte in 2012 het huwelijksbootje in en sindsdien hebben zij drie kinderen op de aarde gezet. Het huwelijk liep echter op de klippen, omdat Emre Asik zijn vrouw ervan beschuldigde een affaire te hebben. De oud-voetballer vroeg vervolgens een scheiding aan.

Volgens de Turkse krant Hurriyet heeft Yagmur Asik zich vervolgens schuldig gemaakt aan een poging tot huurmoord. Dat zou blijken uit documenten die in handen zijn van de Turkse officier van justitie. Daarin beweert de minnaar van Yagmur Asik - Erdi Sungur - dat de vrouw eerst hem benaderde om de moord uit te voeren. „Ik had een affaire met Yagmur. Zij dacht er alleen maar aan in de erfenis te innen, na de dood van Emre. Ze vroeg mij om hem te vermoorden, maar dat heb ik geweigerd”, liet Sungur weten aan de aanklagers.

Hij gaat verder: „Yagmur bracht mij zelfs een keer een stuk vlees. Ze wilde dat ik daar op zou schieten. Ik heb het toen geprobeerd, maar ik durfde niet. ’Je kan het niet!’, riep ze toen op boze toon.”

Vervolgens zou Yagmur Asik haar pijlen hebben gericht op een professional om de moord te plegen. Uit de documenten blijkt dat de vrouw de huurmoordenaar al had voorzien van een wapen en tevens meedacht aan een manier om uiteindelijk het lijk te lozen. De huurmoordenaar zag uiteindelijk af van het aanbod en stapte zelf naar Emre Asik om hem te waarschuwen.

Yagmur Asik en Sugur worden nu vastgehouden door de politie, wachtend tot hun zaak voorkomt voor poging tot moord.

Emre Asik kwam in het verleden uit voor de drie grote clubs uit Istanbul: Galatasaray, Fenerbahce en Besiktas. Hij speelde tevens 34 keer voor het nationale elftal van Turkije.