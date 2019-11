Honda krijgt direct ruim baan van Slutsky

„Honda gaat spelen tegen Sparta”, vertelde Slutsky na de eerste training van Honda als contractspeler van Vitesse. De keuze van Slutsky is opmerkelijk, omdat Honda al maandenlang geen wedstrijden heeft gespeeld, de Japanner de afgelopen tien dagen in Cambodja heeft gezeten als bondscoach van het Aziatische land en voor zijn vertrek alle moeite had om aan te haken op het fysieke niveau van de training. De Russische Vitesse-trainer ziet er allemaal geen bezwaar in. „In Cambodja heeft hij voor zichzelf getraind. Daarbij is hij fysiek op een goed niveau. Het is niet zo dat hij aan zijn snelheid moet werken, want snelheid heeft hij nooit gehad.”

Slutsky denkt met Honda, met wie hij eerder samenwerkte bij CSKA Moskou, de missing link te hebben gevonden. „Hij gaat een heel belangrijke rol voor ons vervullen als verbindingsspeler tussen het middenveld en de aanval. Een rol die vorig jaar Martin Ødegaard bij ons vervulde.”

Honda (33) heeft tot het einde van het seizoen bij Vitesse getekend en hoopt zich in Arnhem in de kijker te spelen voor de Olympische Spelen van Tokio, waar hij als dispensatiespeler wil worden toegevoegd aan het Olympisch elftal.