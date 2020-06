Hamilton en Bottas testen volgende week op Silverstone

Het duo gaat twee dagen testen op het circuit van Silverstone in een twee jaar oude ’Silberpfeil’. Mercedes gaat in die twee dagen de procedures testen voor de herstart van het Formule 1-seizoen op 5 juli in Spielberg bij de Grand Prix van Oostenrijk.

Hamilton zal woensdag achter het stuur van de W09 plaatsnemen en Bottas een dag eerder. Gedurende het seizoen mogen er volgens de Formule 1-reglementen geen testen worden gehouden in de huidige bolide.

Vandoorne en Gutierrez ’gedeeld’

Mercedes liet ook weten dat het testcoureurs Stoffel Vandoorne en Esteban Gutierrez gaat ’delen’ met de teams van McLaren en Racing Point. McLaren maakt vanaf 2021 gebruik van Mercedes-motoren. De band tussen Racing Point (volgend jaar Aston Martin) en het meest succesvolle team van de afgelopen jaren is sowieso al hecht.

Racing Point rijdt dit jaar in de Formule 1 met een bijna identieke kopie van de Mercedes-bolide van 2019. Daarnaast heeft Toto Wolff (Mercedes) nauwe, zakelijke banden met Lawrence Stroll, vader van coureur Lance en eigenaar van Racing Point en aandeelhouder Aston Martin.