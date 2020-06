Assistent Nagelsmann wordt bij PSV rechterhand Schmidt

Kornetka kiest daarmee voor een hereniging met Schmidt. De twee werkten tussen 2014 en 2017 al samen bij Bayer Leverkusen.

Dat Kornetka prima aanzien geniet onder de trainers die in Duitsland werk(t)en, blijkt wel uit zijn carrièreverloop. Zo was hij onder Ralf Rangnick videoanalist bij zowel TSG Hoffenheim als Schalke’04, waar hij later ook Huub Stevens trof.

Diezelfde Rangnick haalde hem in de zomer van 2018 naar Red Bull Leipzig en volgens Italiaanse media stond hij op de nominatie om de ervaren Duitse trainer te volgen naar AC Milan.

Roger Schmidt zette eerder dit jaar zijn handtekening onder een contract bij PSV. Ⓒ Getty Images

In het seizoen 2013/14 was Kornetka bij Bayern München de videoanalist van Pep Guardiola én Erik ten Hag, destijds trainer van Bayern’s tweede elftal. Daarna begon de eerste samenwerking met Schmidt. Dat krijgt nu een vervolg.

Er is tevens een fysiektrainer uit de koker van Schmidt aan de technische staf toegevoegd. Deze wordt de opvolger van Egid Kiesouw, die PSV na tien jaar moest verlaten. PSV zal die naam, net als die van Kornetka, André Ooijer en de nieuwe keeperstrainer Raimond van der Gouw, snel presenteren.