Opmerkelijke statistieken Wout van Aert

„Dat moet een record zijn”, reageerde Van Aert die overigens wel de gele trui om zijn schouders draagt. „Dit is niet leuk meer.” In ieder geval betekent het dat Van Aert zo voor de 100e keer in zijn carrière tweede is geworden op de weg en in het veld. Daarvan eindigde hij 58 keer achter zijn grote rivaal Mathieu van der Poel.

In het veld beet de Belg een drietal jaar geleden een seizoen lang zijn tanden stuk op Van der Poel: het werd een winter met achttien tweede plaatsen. Op de Olympische Spelen in Tokio, op het WK op de weg in 2020 en op het WK tijdrijden in 2020 én 2021: altijd weer tweede. Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix: nog nooit gewonnen, wel al tweede. En ook dit seizoen zit hij alweer aan acht tweede plaatsen.