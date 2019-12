Foto - Ziyech vindt eindelijk jonge veldbestormer

De Ajacied wilde hem alsnog een shirtje geven. Ziyech verkeerde in de veronderstelling dat hij het wedstrijdshirtje na afloop van de wedstrijd aan de vader van de jeugdige veldbestormer had gegeven. De 11-jarige Yassine Hussairy zei daarna dat hij het shirt van zijn Ajax-idool nooit had ontvangen. Wel werd het shirt opeens op eBay te koop aangeboden, wat leidde tot veel consternatie.

Waarschijnlijk heeft iemand gedaan alsof hij de vader van Yassine was. Hij was naar eigen zeggen namelijk niet met zijn vader in het stadion, maar met zijn moeder.

„OPGELET volgers en iedereen die dit leest!”, schreeft Ziyech vervolgens op Instagram. „Ik probeer in contact te komen met (de ouders van) het jongetje dat op me afliep tijdens Lille-Ajax! Stuur dit ajb door naar hem want ik gaf mijn shirt aan de man die claimde zijn vader te zijn. Klaarblijkelijk is hij dat niet en gaf hij het shirt ook niet aan hem.”

Inmiddels hebben de twee elkaar ontmoet in Amsterdam. De verwachting is, is dat Ziyech hem inderdaad alsnog een Ajax-shirt heeft gegeven.

