Premium Het beste van De Telegraaf

Adviezen voor spanningsreductie op cruciaal olympisch kwalificatietoernooi Olympisch kampioen Mark Tuitert komt met tips voor OKT: ’Succes is iets anders dan geluk’

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Mark Tuitert: „Je moet in balans zijn om als mens en als sporter goed te kunnen functioneren. Conflicten hebben weerslag op spierspanning, denken en doen.” Ⓒ RENÉ BOUWMAN

Eens in de vier jaar doen Nederlandse topschaatsers mee aan een evenement dat ze bijna allemaal vreselijk vinden. Tijdens het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) regeert de angst voor het missen van de schaarse tickets voor de Winterspelen en kan één foutje fataal zijn. Mark Tuitert, ervaringsdeskundige met een filosofische inslag, heeft wel wat tips voor het creëren van de nodige gemoedsrust in de aanloop naar de wedstrijden die zondag van start gaan in Thialf. „Je kunt winnen door je niet op winnen te richten.”