Nieuwe Vitesse-trainer Letsch in voetsporen ’jeugdidool’ Neumann

Thomas Letsch met achter hem het borstbeeld van clublegende Theo Bos. Ⓒ De Telegraaf

ARNHEM - De nieuwe Vitesse-trainer Thomas Letsch is na Heinrich Schwarz (1927-1938) en Herbert Neumann (1992-1995 en 1998-1999) de derde Duitse oefenmeester die aan het roer staat in Arnhem. Voor de 51-jarige Letsch, die de afgelopen jaren vooral werkzaam was in Oostenrijk en bij Vitesse voor twee seizoenen heeft getekend, is het speciaal om in de voetsporen te treden van Neumann. „Omdat Neumann als speler een jeugdidool van mij was bij 1.FC Köln”, vertelde Letsch bij zijn presentatie op Papendal.