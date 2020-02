Uniek: Dortmund met wisselende sponsoren op shirtje

De huidige hoofdsponsor Evonik prijkt vanaf volgend seizoen op het shirt in Europese wedstrijden, oefenduels in het buitenland en in het Duitse bekertoernooi. Bij de 34 wedstrijden in de Bundesliga staat telecommunicatiebedrijf 1&1 op de borst.

„Dit is voor ons een mijlpaal op weg naar economische groei en dus sportieve ontwikkeling van Dortmund”, aldus directeur Hans-Joachim Watzke. Chemiebedrijf Evonik is al veertien jaar sponsor van Dortmund en betaalt naar verluidt jaarlijks 20 miljoen euro. Bayern München, met afstand de rijkste club van Duitsland, ontvangt ieder jaar zo’n 35 miljoen van de hoofdsponsor. Volgens Duitse media gaat Dortmund in de komende vijf jaar in totaal tussen de 180 en 200 miljoen euro aan sponsorinkomsten binnenkrijgen dankzij de dubbele sponsordeal.