Sport Kort: Anett Kontveit wint na lange finale WTA-toernooi Moskou

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Skiër Odermatt wint in Sölden eerste reuzenslalom

15.36 uur: De Zwitserse skiër Marco Odermatt heeft in het Oostenrijkse Sölden de openingswedstrijd van het wereldbekerseizoen op de reuzenslalom op zijn naam geschreven. Hij bleef na twee races de Oostenrijker Roland Leitinger 0,07 seconde voor. De derde plaats was voor de Sloveen Zan Kranjec, die 0,1 seconde toegaf op de winnaar.

De Nederlander Maarten Meiners kwam in de eerste run niet verder dan de 56e plek. Daardoor mocht hij niet meedoen aan de tweede manche.

Bij de vrouwen won de Amerikaanse Mikaela Shiffrin zaterdag de reuzenslalom. Voor Shiffrin (26) was het de zeventigste wereldbekerzege van haar loopbaan.

Tennisster Kontaveit pakt titel in Moskou

14.48 uur: De Estse tennisster Anett Kontaveit heeft het WTA-toernooi in de Russische hoofdstad Moskou op haar naam geschreven. In de finale van de Kremlin Cup versloeg de 25-jarige speelster de Russin Ekaterina Alexandrova in drie sets: 4-6 6-4 7-5.

Voor Kontaveit is het de vierde WTA-titel in haar carrière en de derde van dit jaar, na eerdere eindzeges in Cleveland en Ostrava. Ze maakt nog kans op deelname aan de WTA Finals, het eindejaarstoernooi voor de beste acht speelsters van het seizoen. Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, meldde zich zaterdag af voor dat toernooi in het Mexicaanse Guadalajara.

Milan heeft Hernández terug na coronabesmetting

13.29 uur: AC Milan kan snel weer beschikken over Theo Hernández. De Franse international keerde terug van de finaleronde van de Nations League met een coronabesmetting en miste daardoor drie duels van zijn club. Hernández is hersteld, meldt AC Milan zondag.

Zonder verdediger Hernández won Milan zaterdag met 4-2 bij Bologna waarna het de koppositie innam in de Serie A. Napoli kan de ploeg uit Milaan zondag weer passeren. Coach Stefano Pioli hoopt Hernández dinsdag weer te kunnen opstellen in het competitieduel met Torino.

Baanrenster Hinze verdedigt titel keirin niet op WK

12.23 uur: Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen hebben zondag bij de WK baanwielrennen twee concurrenten minder op het onderdeel keirin. Titelverdedigster Emma Hinze uit Duitsland heeft afgezegd, net als haar landgenote Pauline Grabosch. Beiden wonnen samen al goud op de teamsprint, terwijl Hinze in Roubaix ook de sprinttitel voor het tweede jaar op rij opeiste.

Braspennincx is de olympisch kampioene op de keirin, het onderdeel waarbij zes rensters na drie ronden achter een derny in de drie daaropvolgende ronden sprinten om de winst. Van Riessen maakt in Roubaix haar comeback na een zware val op de keirin tijdens de Olympische Spelen.

De Duitse bondstrainer Detlef Uibel verklaarde dat Hinze en Grabosch zich niet fit genoeg voelen om nog te starten.

Streep door marathon van Wuhan vanwege corona

11.13 uur: De marathon van Wuhan, die zondag zou worden gehouden, is uitgesteld vanwege de toenemende ongerustheid over de stijgende coronacijfers in China. Dat meldde de organisatie. Zondag werden er 26 besmettingen met het coronavirus vastgesteld in het land, waar over iets meer dan honderd dagen in Peking de Olympische Winterspelen beginnen.

Wuhan is de stad waar het coronavirus eind 2019 voor het eerst uitbrak en waar ook de eerste besmettingen vastgesteld werden. Enkele maanden later had het longvirus bijna de hele wereld in zijn greep.

Voor de marathon van Wuhan waren er 26.000 deelnemers ingeschreven. Volgende week zondag staat de marathon van Peking op het programma. Voorlopig is het nog onduidelijk of die kan doorgaan.

Aboutaleb gaat handen schudden bij finish marathon Rotterdam

10.53 uur: Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam gaat zondag handen schudden aan de finish van de marathon op de Coolsingel. „Met een ceremoniële handschoen”, zei hij bij de NOS kort voor de start van de 40e editie van het hardloopfestijn.

„We konden lang geen zekerheid geven over het doorgaan van de marathon, maar de versoepelingen in de coronaregels overtuigden ons ervan dat het weer kan. Als iedereen zich netjes gedraagt, dan verwacht ik geen besmettingen”, zei de burgemeester. Zo’n 17.000 hardlopers begonnen om 10.00 uur aan de voet van de Ersamusbrug aan de klassieke afstand van 42,195 kilometer.

Aboutaleb liet weten dat hij blij was dat na 2,5 jaar eindelijk weer een marathon kan worden gehouden. „Het is niet alleen de marathon, maar het is een festival. Voor heel veel mensen is de marathon een dagje uit. Het is geweldig. Ik begreep dat er mensen uit 92 landen deelnemen en dat er geen hotelkamer meer vrij was. Het is heel mooi voor de stad.”

Ethiopische atlete Gidey verpulvert wereldrecord halve marathon

10.48 uur: De Ethiopische atlete Letesenbet Gidey heeft in Valencia het wereldrecord op de halve marathon verpulverd. Ze kwam na 21,1 kilometer uit op een tijd van 1 uur, 2 minuten en 52 seconden en haalde meer dan een minuut af van het oude record van 1.04.02, dat de Keniaanse Ruth Chepngetich in april van dit jaar in Istanbul liep.

De 23-jarige Gidey debuteerde op de afstand, die alleen op de weg wordt afgelegd. Ze is ook de houder van de wereldrecords op de baanafstanden 5000 en 10.000 meter.

In Valencia liep ze in vloeiende stijl en moordend tempo naar de nieuwe toptijd. Haar doorkomst op 10 kilometer was 29.45 minuten, een tijd die maar net boven het wereldrecord op de 10 kilometer lag. Gidey maakt deel uit van het NN Running Team van de Nederlandse atletenmanager Jos Hermens.

Gidey liep in juni een wereldrecord op de 10.000 meter in het FBK-stadion van Hengelo. Ze zette 29.01,03 op de klok, twee dagen nadat de Nederlandse atlete Sifan Hassan tijdens de FBK Games in een lange solo het wereldrecord op 29.06,82 had gebracht.

Sterke seizoensstart basketballers Chicago Bulls in NBA

10.08 uur: De basketballers van Chicago Bulls zijn flitsend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Amerikaanse NBA. De ploeg won zaterdag (plaatselijke tijd) met 97-82 van Detroit Pistons en dat was al de derde zege op rij. Het is de beste seizoensstart van de Bulls sinds 2016.

Liefst zes spelers bij de Bulls kwamen tot dubbele cijfers, met DeMar DeRozan als topschutter met 21 punten. Nikola Vucevic maakte er 15, Zach LaVine noteerde 14 punten.

Honkballer Albies met Atlanta Braves naar World Series

9.34 uur: Honkballer Ozzie Albies heeft met Atlanta Braves de World Series bereikt, de finale van de Amerikaanse Major League Baseball. De Braves versloegen in de play-offs titelverdediger Los Angeles Dodgers. Het zesde onderlinge duel eindigde zaterdag (plaatselijke tijd) in 4-2 voor de ploeg uit Atlanta en dat was ook de eindstand in de best-of-sevenserie.

De Braves staan voor de zesde keer in de clubgeschiedenis in de World Series. De voorlaatste keer was meer dan twintig jaar geleden, in 1999. De club won de World Series in 1995. Tegenstander in de komende finale van de MLB is Houston Astros. Wedstrijd één is dinsdag in Houston.

De 24-jarige Albies, afkomstig van Curaçao, zorgde zaterdagavond (plaatselijke tijd) in het zesde treffen met de Dodgers in de eerste inning voor het eerste punt van de Braves. Hij kon over de thuisplaat lopen na een een rake klap van slagman Austin Riley. In de vierde inning kwamen de Dodgers langszij (1-1-1), maar de thuisploeg sloeg in de eigen slagbeurt van die inning hard terug met een homerun van Eddie Rosario. Hij nam Travis d’Arnaud en Ehire Adrianza mee over de thuisplaat: 4-1. In de zevende inning wisten de bezoekers uit Los Angeles nog een punt te maken: 4-2.