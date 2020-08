Hoe trainer Roger Schmidt PSV-pressie wil creëren

Roger Schmidt instrueert de selectie van PSV. Ⓒ ANP

KLOSTERPFORTE - PSV speelt zaterdag (16.00 uur) zijn eerste echte oefenduel onder Roger Schmidt tegen SC Verl. De coach vertelt in het Duitse Klosterpforte over zijn eerste tweeënhalve week PSV en de omslag die de ploeg in zijn ogen moet maken. Schmidt gelooft dat vooral in de vijf dagen op trainingskamp stappen zijn gezet om het pressingmechanisme in zijn speelstijl in werking te zetten. Dat mag zaterdagmiddag voor het eerst in een wedstrijd, in 34 graden overigens. De coach nam eerder alle tijd om inhoudelijk een inkijkje te geven in zijn gedachtegoed en werkwijze.