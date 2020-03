Weer Bundesliga-duel gestaakt na beledigingen Hopp

Hopp is vaker het doelwit van rivaliserende fanclubs, die hem verwijten met veel geld van Hoffenheim een subtopper in de Bundesliga te hebben gemaakt. „Bij een volgende actie wordt de wedstrijd gestaakt”, liet de stadionspreker in stadion An der alten Försterei in Berlijn aan de bezoekers weten. „Jullie brengen het succes van onze club in gevaar. Er valt op deze manier niets te winnen, ik vraag jullie begrip daarvoor.”

Een dag eerder was de wedstrijd tussen Hoffenheim en Bayern München twee keer onderbroken wegens beledigingen aan Hopp door de fans van Bayern. Beide ploegen speelden elkaar in de slotfase de bal demonstratief in de voeten uit protest tegen de aanhoudende beledigingen. Het stond toen al 6-0 voor Bayern. Topman Karl-Heinz Rummenigge van Bayern heeft aangekondigd alle schuldigen op te sporen.