Prijskaartje Van der Gragt omhoog door EK voetbal

Van der Gragt zit momenteel zonder club nadat ze moest vertrekken bij Ajax, dat een ander type verdediger nodig denkt te hebben. „Dit doelpunt zie ik niet als revanche. Ik doe gewoon mijn best en zie wel waar ik beland”, aldus Van der Gragt over haar toekomst. De 91-voudig international is naast haar actieve carrière ook werkzaam als trainer in de jeugdopleiding van AZ. „Het liefst was ik bij Ajax gebleven, dat was voor mij de ideale situatie geweest.”

Telstar is een van de clubs die interesse heeft getoond in Van der Gragt, maar het zou goed kunnen dat de oud-speler van Bayern München en FC Barcelona voor een derde keer de stap naar het buitenland maakt. „Het belangrijkste is dat het dan wel goed geregeld is voor mijn gezin.”

Bekijk ook: Trotse ouders Van de Donk zien dochter na loodzware tijd weer ouderwets schitteren

Het was aanvankelijk onzeker of Van der Gragt woensdag kon spelen. Tegen Zweden liep ze een ribblessure op. Woensdag kwam ze opnieuw niet ongeschonden uit de strijd. Bij haar doelpunt werd ze hard op het hoofd geraakt door het been van tegenstander, waarna ze met een bloedende wond op haar neus op de grond bleef liggen „Sherida Spitse kwam naar me toe en riep: ’Meissie, je hebt gescoord.’ Ik zei: ’Ja, dat hoor ik aan het publiek.’ Gelukkig had ik er de rest van de wedstrijd weinig last van.”