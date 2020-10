Bijltjesdag in Giro d’Italia: Kelderman kan lachen op de Etna

De ritzege ging boven op de Siciliaanse vulkaan naar Jonathan Klever Caicedo van EF Pro Cycling. De Ecuadoriaan maakte samen met Giovanni Visconti deel uit van de vroege vlucht, maar bleek op de Etna een maatje groot voor de ervaren Italiaan.

Caicedo kwam een seconde tekort om de roze trui over te nemen van tijdritspecialist Filippo Ganna van Ineos. João Almeida van Deceuninck–Quick-Step is de nieuwe leider in het algemeen klassement.

Kelderman demarreerde op de slotklim uit de groep met favorieten en pakte twaalf seconden op onder anderen Rafal Majka, Jakob Fuglsang en Vincenzo Nibali. Kruijswijk eindigde vijf seconden daarachter.

In het klassement staat Kelderman, de kopman van Team Sunweb nu vierde, op 42 seconden van Almeida. Kruijswijk bezet de tiende plek. Zijn achterstand op de Portugese rozetruidrager bedraagt 1 minuut en 15 seconden.

Steven Kruijswijk Ⓒ ANP

Geraint Thomas

Thomas werd al voor de start getroffen door het noodlot. De winnaar van de Tour de France van 2018 kwam tijdens de neutralisatie ten val. De Welshman stapte wel weer op de fiets, maar tijdens de etappe bleek dat hij niet ongeschonden was. Zodra voor het eerst serieus bergop werd gereden, moest Thomas lossen.

Filippo Ganna raakte de roze trui kwijt. Geraint Thomas zag zijn klassemetnsambities in rook opgaan. Ⓒ HH/ANP

Simon Yates

Yates sneuvelde op de flanken van de Etna. Het tempo van de groep der favorieten was de Brit van Mitchelton-Scott al snel te machtig. Zowel Thomas als Yates had in de tijdrit op de openingsdag nog goede zaken gedaan en veel tijd gepakt op hun concurrenten, onder wie Kelderman en Kruijswijk.